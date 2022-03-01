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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'da savaşa tanık olan aile: Patlama sesiyle uyandık

Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında otobüsle dün Türkiye'ye gelen Esnemez ailesi, ülkelerine ulaşmanın ve tehlike ortamından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ekber Türkoğlu   | 01.03.2022
Ukrayna'da savaşa tanık olan aile: Patlama sesiyle uyandık

Tokat

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Harkov Karazin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi anne Fatma Nur Esnemez (40), çocukları tıp fakültesi öğrencileri Burak Esnemez (23) ve Yusuf Esnemez (20) ile Muhammet Esnemez (6), Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında otobüsle dün Türkiye'ye geldi.

Tokat'taki ailelerinin yanında kalan Esnemez ailesi, ülkelerine ulaşmanın ve tehlike ortamından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Harkov şehrinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Fatmanur Esnemez, 2 yıldır Ukrayna'da bulunduklarını söyledi.

Hiç saldırı beklemediklerini belirten Esnemez, "Sabah saat 05.00 gibi bir patlama sesi ile uyandık. Elektrik ve internetimiz bir anda kesildi, nasıl olduğunu biz de anlayamadık. 2-3 saat bekleme sürecimiz oldu. Elektrik geldiğinde, internet bağlandığında ailemize ulaştık. Burada patlama sesi olduğunu, ne yapmamız gerektiğini söyledik. Bakanlığı arayıp bizi almalarını rica etmelerini istedik ailemizden." dedi.

Bir süre sonra Dışişleri Bakanlığından arandıklarını anlatan Esnemez, "Büyükelçiliğin alınmamız yönünde çalışmaları olduğunu belirttiler. 110 kişilik ekip hazırlanmış. Türklerin toplama merkezleri vardı, sığınaklara yakın bölgelerde. Maalesef 62 kişi binebildik otobüse. Hepsi Türk'tü." ifadesini kullandı.

"Türklerin taşındığı otobüs olduğu için yollar açıldı bize resmen"

Olaylardan en çok 6 yaşındaki oğlunun etkilendiğini dile getiren Esnemez, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyin farkına varmıyor derken ağlamaya başladı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ona minnettarız. Allah razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin. O olmasaydı asla gelemezdik. Gelirdik ama ya cenazemiz gelirdi, artık 1-2 ay sonra mı, bu süreç bittikten sonra mı... Psikolojimiz nasıl olurdu, onu da bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bizi çok duygulandırdı, çok hoşumuza gitti. Yalnız olmadığımızı hissettik. Türklerin taşındığı otobüs olduğu için yollar açıldı bize resmen. Hiç beklemedik bile. Vatanıma geldim, iyi ki vatanımdayım. Koktum. Acaba tabutumla mı gelirim diye düşündüğüm de olmadı değil."

Burak ve Yusuf Esnemez de ülkelerine geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.


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