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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

Ankara

Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenskiy'nin, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

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