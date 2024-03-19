Dolar
32.37
Euro
35.26
Altın
2,157.60
ETH/USDT
3,278.10
BTC/USDT
63,972.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üç ilde eğitime ara verildi

Şırnak, Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ekip  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Üç ilde eğitime ara verildi

Ankara

Şırnak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde iki gündür etkili olan yoğun yağışların devam ettiği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Van

Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Çatak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Bahçesaray ve Saray kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi
THY toplu iş sözleşmesinde Hava-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığını duyurdu
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Vatandaşların tapularının teminat olarak gösterildiği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Almanya'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Üç ilde eğitime ara verildi

Üç ilde eğitime ara verildi

Şırnak'ta sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı Uludere yolu ulaşıma kapandı

Şırnaklı iki usta öğretici kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu

Şehit Polis Memuru Fırat Der, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Memuru Fırat Der, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis Fırat Der için tören yapıldı

Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis Fırat Der için tören yapıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet