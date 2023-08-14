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Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü

İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mustafa Hatipoğlu, Metin Tokgöz  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yaralı işçinin tedavisinin sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldığı ifade edilen açıklamada, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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