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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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