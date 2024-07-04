TÜRSAB'dan Orta Doğulu turistlere tehdide kınama
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen turistlere yönelik yapılan tehdide dair basın açıklaması yaptı.
İstanbul
TÜRSAB, yazılı açıklamayla İstanbul'da Arap turistlerin bir kişi tarafından tehdit edilmesini kınadı.
Görüntünün Anadolu kültürüyle bağdaşmadığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez. Bu tür çirkin saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize yönelik bu türden tavır ve söylemler turizm sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle üzmektedir.
Barış ve kardeşliği tesis eden sektörün temsilcileri olarak farklı kültürlerden insanların karşı karşıya getirilmesi, tehdit edilmesi, her 100 turistten yaklaşık 90'ının ülkemize gelmesini sağlayan seyahat acentelerimizi kaygılandırmaktadır. Ülkemize gelen her misafir, milliyeti fark etmeksizin bizim için çok değerlidir. Benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyor, bu saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.