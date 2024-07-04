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İzmir'de sağanak etkili oldu

Konak ilçesinde bir kahvehanenin bahçesini su bastı, vatandaşlar suya rağmen oyunlarına devam etti.

Mustafa Güngör  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak Konak ve Bornova ilçelerinde etkili oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

Konak Toros Meydanı'nda bulunan bir kahvehanenin bahçesini su bastı. Bahçedeki vatandaşlar yağışa rağmen oturmaya devam etti. Yağmur suları masaların altından akıp giderken vatandaşlar oyunlarını bırakmadı.

Kahvehanede oturan Özkan Diker, gazetecilere "Yoğun bir yağış oldu. Kahve baştan başa doluydu. Yaşlı insanlar bile oyun oynamaya devam etti." dedi.

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