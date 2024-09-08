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Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı

Hakim yardımcısı olarak atanan Sabit Kılıç, Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi oldu.

Şaduman Türkay  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Kılıç, ilk ve orta öğretimini birincilikle bitirerek, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atanan Kılıç, Türkiye'de KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu oldu.

Engelli bireylerin adalete erişimi üzerine çalışmalar yapan Kılıç, 2020'de "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi" konulu uzmanlık tez çalışmasıyla aile ve sosyal hizmetler uzmanı olarak atanmaya hak kazandı.

Uzmanlık görevi boyunca, Bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmaları ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasının mevzuat içeriğini hazırlama, kurum içi ve kurum dışı eğitim verme, bakım hizmetlerini değerlendirmek üzere birçok ilde engelli ve yaşlı bakım kuruluşunun kalite denetimini gerçekleştirme gibi pek çok görevde yer alan Kılıç, 2023'te yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puanla Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını almaya hak kazandı.

Adalet Bakanlığında idari yargı hakim yardımcısı olarak ataması yapılan Kılıç, yeni görevi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı da ziyaret etti.

Desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür eden Kılıç, engellilerin çalışma hayatında yer almasının öneminden bahsetti.

"Azmiyle birçok kişiye örnek olacak"

Kılıç'ın azmiyle birçok kişiye örnek olacağını aktaran Göktaş, engellilerin toplumsal hayatın her alanında yer almalarını önemsediklerini vurguladı.

İstihdamın da bu alanlardan biri olduğunu aktaran Göktaş, "2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayısını 12 kattan fazla artırarak 68 bine ulaştırdık. Bunlarla birlikte erişilebilirlik kültürünü yurt geneline yaymak için ilgili tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerimizle çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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