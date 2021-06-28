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Türkiye'nin doğusunda yarın sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.06.2021
Türkiye'nin doğusunda yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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