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Türkiye'den Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale eğitimi

Türk Polis Teşkilatı Güvenlik Daire Başkanlığının görevlendirdiği emniyet mensuplarının eğittiği Sudanlı çevik kuvvet polisleri için başkent Hartum'daki Polis Özel Harekat Başkanlığında mezuniyet töreni düzenlendi.

Ömer Erdem   | 17.11.2022
Türkiye'den Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale eğitimi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj - AA

Hartum

Güvenlik Daire Başkanlığı Güvenlik Eğitim Akademisi Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Alpay Subaşı, AA muhabirine, "İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Güvenlik Daire Başkanlığımız koordinesinde ve görevlendirmesiyle Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale esasları eğitimi vermeye geldik. Yaklaşık 10 farklı konuda 12 gün süren eğitimimizi bugün tamamladık." ifadesini kullandı.

Sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler, gazlar, gaz maskeleri, ilk yardım, suçlu taşıma eğitimleri verdiklerini belirten Subaşı, "12 günü başarıyla bitiren kursiyerlerimizle bugün uygulamalı eğitimlerimizi tamamladık ve sertifikalarını verdik. Sudan’a teşekkür ediyoruz bizi iyi ağırladılar. Umarım biz de faydalı olmuşuzdur." diye konuştu.

Sudan Çevik Kuvvet Eğitim Müdürü Nizar Abdurrahman da halkın huzuru için güvenlik birimlerini güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Kimsenin malına ve canına zarar gelmemesini, vatandaşlarımızı ve ülkemizi korumayı hedefliyoruz. Polisimiz, kısa sürede toplumsal olaylara karşı koymada tecrübe, güç ve dinamizm kazandı. Türkiye’ye desteği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’den gelen bir emniyet müdürü, bir komiser ve bir komiser yardımcısından oluşan eğitimciler, Sudan Polis Teşkilatından 95 polise 12 gün boyunca toplumsal olaylara müdahale eğitimi verdi.

Törende, mezun olan polisler tarafından toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Türk Polis Özel Harekat (PÖH) mensupları da eylül ve ekimde Sudanlı 10 amir ve 20 polise acil müdahale eğitimi vermişti.

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