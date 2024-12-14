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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

İbrahim Özcan, Mehmet Bayrak  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Kilis/Hatay

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 13 yıl önce sığınan Ahmet Kamil (37), tekstil işiyle uğraştığını, ülkesindeki gelişmelerin ardından vatanına döneceğini söyledi.

Kamil, "Savaş bitti ülkemize, vatanımıza döneceğiz. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye çok güzel, çok memnunuz Türkiye'den." dedi.

Mahmut Haffar (30) ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Haffar, "Burada evlendim 3 çocuğum oldu. Savaş bitti ülkeme döneceğim. 10 yıldır ülkemi görmedim. Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye 5 yıl önce sığınan ve Halep'te elektrik mühendisi olan Hasan Mahmut Hammel (75) de vatanına dönmek istediğini anlatarak, "Allah başkanımızı onurlandırsın. Recep Tayyip Erdoğan bizim ve sizin başkandır. O Müslümanların başkanıdır, bize yardım etti, ülkemize daha fazla yardım etme niyetindedir. O sadece sizin değil bizim de reisimiz. O bütün Müslüman aleminin reisidir." ifadelerini kullandı.

"Vakit geldi artık ülkemize gideceğiz"

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri de devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Jandarmanın düzen sağlamak üzere koridor oluşturduğu Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan ekipler, sınırdan çok sevdiği bisikletini sürerek geçen 5 yaşındaki Ahmed Seffad'ın da aralarında olduğu miniklerle yakından ilgileniyor.

Türk Kızılay öncülüğündeki yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramlarda bulunuyor.

Cilvegözü'nün yanı sıra Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından da ülkelerine dönen Suriyelilerden bazıları eşyalarını poşetlerle bazıları ise el arabalarıyla taşıyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Mustafa Kalaha (30), AA muhabirine, 10 yıl önce sığındığı Türkiye'den memleketi Lazkiye'ye dönmek için yola koyulduğunu söyledi.

Türkiye'de unutamayacağı dostluklar yaşadığını dile getiren Kalaha, "Ülkemizde savaş bitti. Bizler ve çocuklarımız için yeni bir hayat başladı. Türkiye'de 10 sene yaşadık. Çok memnunuz ve birçok arkadaş edindik ama artık vakit geldi, ülkemize gideceğiz." dedi.

Emine Osman da misafirperverlikten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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