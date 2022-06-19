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Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı

Adalet Bakanlığınca, ülke genelinde noter olmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik kuruldu.

Ahmet Sertan Usul   | 19.06.2022
Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vatandaşların tüm hizmetlere kolay ve hızlıca ulaşması amacıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı.

Yeni kurulan noterliklerle vatandaşlar başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan bulundukları ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsizce faydalanabilecek.

İlk kez noterlik kurulan ilçeler

Hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez noterlik kurulan ilçeler şöyle:

"Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli."

Bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı

Ayrıca bakanlık tarafından bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla Alanya'da 1, Beyoğlu'nda 4, Büyükçekmece'de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterlik kuruldu. Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı.

Nüfus, iş yoğunluğu, ticaret ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı.

Noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002'de 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.

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