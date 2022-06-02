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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmangazi Üniversitesi’nde Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması programında konuşuyor
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Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi

Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda Avrupa Birliği (AB) kurumlarına bildirim yaptı.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.06.2022
Türkiye, yabancı dillerdeki isim değişikliğini AB'ye bildirdi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Türkiye konuyla ilgili olarak AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun ilgili birimlerine nota gönderdi.

AB kurumlarına gönderilen notada bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne dün gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti.

BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

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