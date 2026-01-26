Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, ikas Eyüpspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK maçıyla tamamlanacak.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka karşılaşmasıyla sona erecek.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)