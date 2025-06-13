Dolar
39.43
Euro
45.59
Altın
3,416.17
ETH/USDT
2,524.60
BTC/USDT
104,500.00
BIST 100
9,132.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da gerçekleştirdiği buğday hasadı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonucu başkent Tahran'daki bir binada hasar meydana geldi.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliğe ziyarette bulunacak, Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi binası açılış programına iştirak edecek, sanayicilerle toplantı yapacak, Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi açılış töreni ile Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet törenine katılacak.

(Gaziantep/11.00/11.35/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday hasadına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, il koordinasyon toplantısına ve Toprak Mahsulleri Ofisi yeni hizmet binası açılışına iştirak edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, böğürtlen hasadına katılacak.

(Batman/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların yansımaları takip ediliyor.

(Tahran-Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında ikinci maçını Hollanda ile yapacak.

(Şian/15.30) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 949 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı
Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet