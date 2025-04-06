Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kuruluna katılacak, katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Taşkent)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.
(Ankara/10.00/16.00)
3- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 105'inci yılı kutlanıyor.
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi Yenikent Şantiyesi’nde incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına açıklama yapacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/Mersin/16.00/İstanbul/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor ve MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 30. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta maçları oynanacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.
(İzmir/15.30/Mersin/18.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Güneysu-Spor Toto karşılaşmasıyla sürecek.
(Rize/14.00)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Suzuka/08.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.