Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat, Buğra Gökçe ve Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaretinin ardından açıklama yapacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi Üçüncü Bakanlar Toplantısı’na katılacak.
(Bakü/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile aylık fiyat gelişmeleri raporunu duyuracak.
(İstanbul/14.30/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde temaslarına devam edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor karşılaşacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00/Şanlıurfa/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/21.00) (Fotoğraflı)
4- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Slovenya'ya konuk olacak.
(Lübliyana/17.30) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Darüşşafaka Lassa-Karşıyaka maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
7- 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, Halkapınar Spor Salonu'nda başlayacak, organizasyonun ilk günü yarı finalde Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakaları yapılacak.
(İzmir/15.00/18.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Trabzon/14.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.