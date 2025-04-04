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Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Muhammed Kaygın, Ömer Faruk Çal  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Faruk Çal/AA

Samsun

Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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