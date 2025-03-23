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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca düzenlenecek "Kalpten Kalbe Hep Birlikte Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programına katılacak.

(Mardin/14.20/18.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'ne ve Valilik İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret edecek, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde iftar programında yer alacak.

(Batman/14.00/15.30/16.30/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına iştirak edecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını izleyecek.

(Budapeşte/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan'a Puskas Arena'da konuk olacak.

(Budapeşte/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası; Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka, Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Yalova/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda final maçıyla sona erecek.

(Edirne/16.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında; Kuzeyboru-Zerenspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları oynanacak.

(Aksaray/Aydın/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanşında; Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ve Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçları yapılacak.

(Kırşehir/Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Şanghay/10.00) (Fotoğraflı)

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