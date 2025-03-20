Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/15.00/19.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını, Karabük Valiliğini, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ve Karabük Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Çankırı/10.00/11.50/Karabük/15.00/16.40/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı'nda inceleme gerçekleştirecek, Yıldızlı Huzurevi'ni ziyaret edecek, Gençlerle Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılacak, şehit Mustafa Ali Yazıcıoğlu'nun ve engelli bireyin ailesine ziyarette bulunacak, Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması ve Vefa İftarı Programı'nda yer alacak, teravih namazının ardından öğrenci evinde sahur yapacak.
(Trabzon/13.15-24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini, ocak ayına ilişkin tarımsal girdi ve şubat ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB ülkelerinin liderleri, ekonomide rekabetçilik ve savunma ana gündemiyle olağan zirve toplantısı için bir araya gelecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçını izleyecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı RAMS Park'ta konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında İtalya ile Pendik Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
4- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımına konuk olacak.
(Monako/21.00)
5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu ilk ayağında Adasokağı-Kırşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Ortahisar Belediyespor maçları oynanacak.
(Adana/16.00/Eskişehir/17.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.