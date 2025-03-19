Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul edecek.
- Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar yapacak.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Demokratlar Birliği İftar Programı'na katılacak.
(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Aile Akademisinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve iftarda yer alacak.
(Kilis/15.30/16.00/17.30/18.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Vefa İftarı programına katılacak.
(İstanbul/19.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Kolları İftara Beş Kala programı ile Teşkilat Vefa İftarı programına katılacak.
(Afyonkarahisar/18.00/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM//09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'na katılacak.
(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası'nda yapılacak Otomotiv Sanayii Derneği 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda yapılacak BTK Akademi Öğrencileri ile İftar Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/10.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de "Geleceğe Miras Kazı Başkanları Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edilecek, Güvercinlik Spor Tesisi'nin açılışına katılacak, Necmettin Erbakan GSB Yurdu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Genç Ofisi'ni ziyaret edecek. Bakan Bak, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle iftar programına katılacak, Lefkoşa Çetinkaya Taksim Sahası'na ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması programına iştirak edecek, Güzelyurt II. Selim Yurdu'nda gençlerle sahur yapacak.
(KKTC/14.00/14.40/15.45/17.00/17.30/18.03/19.45/20.40/24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak ilk maç öncesi TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.
(İstanbul/13.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ile bir oyuncusu, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Türkiye'ye konuk olacakları maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalleri; Emlak Konut-BOTAŞ ve Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.00/17.30) (Fotoğraflı)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu beşinci hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini ağırlayacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Halkbank, Polonya'nın PGE Projekt takımına konuk olacak.
(Varşova/20.00)
7- Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Trentino Itas takımını konuk edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 26. ve son haftası; Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor, Beşiktaş-Aras Kargo, Galatasaray Daikin-Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zerenspor, Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/14.00/17.00/Ankara/Bursa/14.00/Aydın18.00) (Fotoğraflı)
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