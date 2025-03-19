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Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı için sınırlar belirlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı alanların "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.

Zeynep Duyar  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı için sınırlar belirlendi

Ankara

ANKARA (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı alanların "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı alanlar "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

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