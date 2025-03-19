Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı için sınırlar belirlendi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı alanların "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.
Ankara
ANKARA (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı alanların "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı alanlar "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.