Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar yapacak.
(Ankara/15.00/19.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gueterres'in ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
(Erzincan/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak maçlar öncesi TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk çalışmasını yapacak.
(İstanbul/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Anadolu Efes-Mersinspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftası, Ortahisar Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla sona erecek.
(Trabzon/19.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.