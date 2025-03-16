Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.
(İstanbul/19.18)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının "Vefa İftarı"na katılacak.
(Ankara/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe ziyarette bulunacak, SGK hizmet binasının açılışını yapacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Mersin/14.00/14.30/16.30)
2- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Merkezini ziyaret edecek, "Yöre Dernekleri Federasyonu ile Buluşma" programına katılacak.
(İstanbul/12.00-14.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenecek iftara iştirak edecek.
(İstanbul/19.18)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ve eşraf buluşması yapacak.
(Sakarya/17.00-18.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor, Göztepe-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Rize/13.30/Hatay/16.00/İzmir/16.00/İstanbul/20.30)
2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.30/20.30/Çorum/13.30/Diyarbakır/16.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 27. hafta maçları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta müsabakaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor, TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/Denizli/20.30)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Kayseri/15.00)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak; Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana, VakıfBank-Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Nilüfer Belediyespor Eker ve Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop müsabakaları yapılacak.
(Aksaray/13.30/İstanbul/14.00/15.00/15.00/19.30/Ankara/15.00/İzmir/15.00)
9- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki dördüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak.
(Winterthur/18.00)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftasına Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ile Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Kırşehir/14.00/Muğla/17.00)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ilk ayağı Avustralya Grand Prix'si koşulacak.
(Melbourne/07.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.