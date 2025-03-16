Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,931.00
BTC/USDT
84,297.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/19.18) 

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının "Vefa İftarı"na katılacak.

(Ankara/18.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe ziyarette bulunacak, SGK hizmet binasının açılışını yapacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Mersin/14.00/14.30/16.30)

2- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Merkezini ziyaret edecek, "Yöre Dernekleri Federasyonu ile Buluşma" programına katılacak.

(İstanbul/12.00-14.00) 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenecek iftara iştirak edecek.

(İstanbul/19.18) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ve eşraf buluşması yapacak.

(Sakarya/17.00-18.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠⁠İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor, Göztepe-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.30/Hatay/16.00/İzmir/16.00/İstanbul/20.30) 

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.30/20.30/Çorum/13.30/Diyarbakır/16.00) 

3- Nesine 2. Lig gruplarında 27. hafta maçları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta müsabakaları oynanacak. 

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor, TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/Denizli/20.30) 

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Kayseri/15.00) 

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak; Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana, VakıfBank-Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Nilüfer Belediyespor Eker ve Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/13.30/İstanbul/14.00/15.00/15.00/19.30/Ankara/15.00/İzmir/15.00)

9- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki dördüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Winterthur/18.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftasına Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ile Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kırşehir/14.00/Muğla/17.00) 

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ilk ayağı Avustralya Grand Prix'si koşulacak.

(Melbourne/07.00) 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada
Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslümanların Ramazan ayını kutladı
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma konseri düzenlendi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet