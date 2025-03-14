Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul edecek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar yapacak.
(İstanbul/15.00/19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın cenaze törenine katılacak.
(Kocaeli/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Teşkilatı İftar Programı'nda yer alacak.
(Van/13.30/14.00/18.19) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Yeşilayın "Kadınlarda Bağımlılık ve İyileşme Süreçleri Forumu" yan etkinliği ile KADEM'in "Kadın Emeğini Anlamak" paralel etkinliğine katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni'ne iştirak edecek, Şehzade Korkut Camisi'nde cuma namazının ardından caminin restorasyonunun tamamlanmasına ilişkin basın açıklaması yapacak, Akdeniz Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Antalya/11.30-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı İftar Programı'na katılacak.
(Adana/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediyesini ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, partisinin "Gönül Sofraları" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.
(Gaziantep/15.45-18.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni ile Dülük OSB Kavşağı Temel Atma Programı'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla iftar yapacak.
(Gaziantep/11.00-18.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Lüleburgaz'da iftar programına katılacak.
(Kırklareli/16.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak.
(Balıkesir/16.00/Şanlıurfa/20.30) (Fotoğraflı)
4- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Münih/22.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası, Bodrum Basketbol-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Opet-Danilos Pizza ve OGM Ormanspor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.
(Muğla/İstanbul/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)
6- 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, erkekler ve kadınlar kategorisinde 5 kıtadan yaklaşık 450 bisikletçinin katılımıyla Konya Veledromu'nda başlayacak.
(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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