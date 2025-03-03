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Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak boş araziye girdi. Olay yerinden yayındayız
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluşacak.

(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Arnavutköy Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1-⁠ ⁠İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor, Gaziantep FK-ikas Eyüpspor, Göztepe-Reeder Samsunspor ve RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Gaziantep/16.00/İzmir/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasından ev sahibi takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(Paris/22.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından Beşiktaş-Rize Belediyespor karşılaşması yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

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