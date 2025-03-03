Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.
(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluşacak.
(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Arnavutköy Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor, Gaziantep FK-ikas Eyüpspor, Göztepe-Reeder Samsunspor ve RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/Gaziantep/16.00/İzmir/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek.
(Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasından ev sahibi takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.
(Paris/22.30) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından Beşiktaş-Rize Belediyespor karşılaşması yapılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.