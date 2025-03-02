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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- ⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de anma programına katılacak, Paşaköy ile Kılıçarslan mezarlıklarını ziyaret edecek ve Kardelen Meydanı'nda düzenlenecek iftar programında yer alacak.

(Bolu/16.00/17.30/17.50/18.50)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

(Londra) 

2-⁠ ⁠İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/20.30) 

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçlarıyla sürecek.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Adana/16.00/Sakarya/20.30) 

3- Nesine 2. Lig gruplarında 25. hafta maçları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak. 

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30) 

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇİMSA ÇBK Mersin karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/Kayseri/15.00) 

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor, Aras Kargo-Türk Hava Yolları ve Zerenspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/Aksaray/16.00/İzmir/17.30/Ankara/18.00) 

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, Beykoz Belediyespor-Güneysu ve Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/20.00) 

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