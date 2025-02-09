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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Romanya'ya konuk olacak.

(Ploieşti/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe ve Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Antalya/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor, Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/Bolu/13.30/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig gruplarında 19. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Semt 77 Yalovaspor-Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynanacak; Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Zerenspor, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.00/16.30/18.00/Ankara/Aydın/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/14.00/Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına Ortahisar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/Giresun/15.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

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