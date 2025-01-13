Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında düzenlenecek "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programda yer alacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci celsesi görülecek "Yenidoğan çetesi" davasına ilişkin adliye önünde açıklama yapacak, ardından duruşmayı takip edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, Nasuh Mahruki'nin Çağlayan Adliyesinde yargılandığı davanın karar duruşmasına katılacak, Esenyurt'ta demokrasi nöbetinde yer alarak açıklama yapacak.
(İstanbul/09.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kuruluna katılacak.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent Yeni Bina Temel Atma Töreni'ne, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile 3'üncü çeyreğe ilişkin finansal hesapları açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemine ilişkin dış ticaret, ciro ve ticaret satış hacim endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile görüşecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.
2- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Çorum/17.00/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.