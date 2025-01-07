Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek, İdareciler Günü Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00/19.00)
2-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüşecek, partisinin Meclis Grup toplantısına katılacak ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(TBMM/10.30/13.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü imza töreni ile TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katılacak
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları başlayacak. A Grubu'nda MKE Ankaragücü-İskenderunspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, D Grubu'nda ise Net Global Sivasspor-Beşiktaş ile Onvo Antalyaspor-Kocaelispor müsabakaları oynanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/Sivas/19.00/Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Valencia/22.30)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçlarında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımıyla yapacağı iç saha karşılaşmasını Azerbaycan'da oynayacak, Galatasaray ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını konuk edecek.
(Bakü/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, Slovenya'nın Calcit Kamnik, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana ise Polonya'nın PGE Grot Budowlani takımına konuk olacak.
(Lübliyana/Lodz/20.00)
5- SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD maçları yapılacak.
(Şırnak/13.00/İzmir/15.00/Ankara/16.00/19.00/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.