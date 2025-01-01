Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,342.70
BTC/USDT
93,789.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Filistin'deki katliamına "dur" demek için gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında vatandaşlar Galata Köprüsü'nde bir araya geliyor "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" etkinliği kapsamında, vatandaşlar Galata Köprüsü’ne hareket ediyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı
Afyonkarahisar'da bir grup STK üyesi, Galata Köprüsü'ndeki eyleme katılmak için yola çıktı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

İstanbul'un adliyeleri 2024'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet