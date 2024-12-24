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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"na katılacak. Toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer alacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/12.45)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Derneğini ziyaret edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası, Erkekler Federasyon Kupası ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimleri, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, BOTAŞ-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş-Bodrum Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından, Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

(Giresun/18.00) (Fotoğraflı)

4- 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



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