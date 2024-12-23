Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kalkandelen Üniversitesi'nde "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konferansına ve Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "21 Aralık Türkçe Bayramı" programına iştirak edecek.
(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenecek anma törenine katılacak.
(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İkaz-İklimsel Kalkınma Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni'ne katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da, pilot Bayram Çiçek için Mersin'in Mut ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.
(Antalya/11.00/Mersin/15.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.
(Trabzon/12.28) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor ve RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.
(Mersin/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, Gençlerbirliği-Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası 1 maçla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.