Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne ve Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Sakarya/14.00/Kocaeli/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma İstanbul Forum'a katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Stratcom Forum'24" programına ve Haliç Üniversitesi'nde düzenlenecek "Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konulu konferansa iştirak edecek.
(İstanbul/10.30/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği, Şehir Hastanesini ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, il değerlendirme toplantısına katılacak.
(Bursa/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi Paneli"ne ve "Hedef Pazar ABD Zirvesi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.30/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin girişimcilik ve iş demografisi bültenini, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Forum'24" programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Nur Camisi'nde cuma namazını kılacak, cuma hutbesi irat edecek, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansına katılacak.
(Kırıkkale/12.00/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi senato toplantısına ve İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası açılış törenine iştirak edecek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine ziyarette bulunacak.
(Afyonkarahisar/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki FIFA Evi'nde yapılacak. A Milli Futbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.
(Zürih/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası; Kasımpaşa-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/Muğla/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası; MKE Ankaragücü-Manisa FK ve Adanaspor-Yeni Malatyaspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Ankara/Adana/20.00) (Fotoğraflı)
5- Nesine 3. Lig'in 15. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.
6- THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Bursaspor Yörsan-Galatasaray maçıyla başlayacak.
(Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Aras Kargo-Beşiktaş maçıyla başlayacak.
(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)
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