Kalkan-35" operasyonunda 981 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 bin 438 personelin görev aldığı denetimlerde 366 bin 838 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.
Çalışma kapsamında 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada toplam 15 bin 250 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonda 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.
Ülke genelinde dün düzenlenen “KALKAN-35” operasyonlarında 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 13, 2024
⛔️31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
⛔️ 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandı❗️
Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve… pic.twitter.com/e7AYLVyUwD
Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.