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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/14.00/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin enerji hesapları ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-⁠ İsrail'in Gazze Şeridi ve Suriye topraklarına saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olacak.

(Malmö/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bodo/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

6- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

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