Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/14.00/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.
(TBMM/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin enerji hesapları ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Suriye topraklarına saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olacak.
(Malmö/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Bodo/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
6- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.