Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Zirve kapsamında, "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı"na, "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" ile "Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu" oturumlarına, "MIKTA Liderler Buluşması"na iştirak edecek.
(Rio de Janeiro) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Denizli İş Dünyası Buluşması"na katılacak.
(Denizli/10.45/12.00/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde gençlerle buluşacak, Tokat Valiliğini ve AK Parti il Başkanlığını ziyaret edecek, toplu açılış törenine katılacak, Amasya Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Amasya Üniversitesinde gençlerle bir araya gelecek.
(Tokat/11.30-14.05/Amasya/15.30-16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayı konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 3. çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini, eylül ayına yönelik hizmet üretim endeksini ve 2023 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri bültenini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na, Side Müzesi Açılışı'na katılacak ve Rami Kütüphanesi'nde Ali Kuşçu Sergisi'ni ziyaret edecek.
(Antalya/10.30/11.30/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 2000 kişilik spor salonunun inşaat alanını inceleyecek, Edremit Spor Adası'na ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması ve Kitap Kurdu Lansman programına iştirak edecek.
(Van/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacağı 6'ncı ve son maç öncesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda antrenman yapıp, bu ülkeye gidecek.
(Kayseri/11.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Karadağ maçı öncesi Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Karadağ Futbol Takımı Teknik Direktör Robert Prosinecki ile bir futbolcusu, Türkiye karşılaması öncesi Karadağ Futbol Federasyonu merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ, son antrenmanını Podgorica Şehir Stadı'nda yapacak.
(Podgorica/19.30/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.