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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, UNICERA 2024-Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Samsunspor-Onvo Antalyaspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta yapılacak 1 müsabakayla tamamlanacak.

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Giresun/18.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının Beyoğlu'ndaki Frankhan'da düzenleyeceği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Anadolu Efes ile Kia Türkiye arasındaki işbirliğinin yenilenmesine ilişkin Fişekhane Galeri'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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