Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
CUMHURİYET'İMİZ 101 YAŞINDA
1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımlayacak, Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00/11.00/13.00/15.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlamaları kabul törenine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/11.00/13.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene iştirak edecek, 1. Meclis önünde halk buluşmasına katılacak ve Anıtkabir'e yürüyecek.
(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ta Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY'in teslim törenine katılacak, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi'yi kabul edecek.
(Ankara/15.00/TBMM/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanacak.
(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi başlayacak; 8 maç yapılacak.
(Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanş maçında Ukrayna'ya Moldova'nın başkenti Kişinev'de konuk olacak.
(Kişinev/19.00)
4- THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında; Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek, Fenerbahçe Beko ise İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle oynayacağı iç saha maçını Litvanya'nın Kaunas kentinde yapacak.
(İstanbul/20.30/Kaunas/21.30) (Fotoğraflı)
5- BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş, Litvanya'nın Wolves, B Grubu'nda Türk Telekom ise Almanya'nın Veolia Towers takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Vilnius/20.00/Hamburg/21.30)
6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında; ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını konuk edecek.
(Mersin/18.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak. Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor Eker-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/17.30/18.00/Aydın/15.00/Ankara/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
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