Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katılacak, İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(İstanbul/14.30/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Doğa Park Otel'de AK Parti Ulus 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Bartın/13.30)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çaycuma 8. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.
(Zonguldak/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Edirne/14.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına; Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor ve Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında; Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor maçları oynanacak.
(Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00)
4- Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup'ta yapılacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası; Bursaspor-Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko, Galatasaray-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor-Manisa Basket maçlarıyla sona erecek.
(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası; Emlak Konut-Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Besketbol-İlkem Yapı Tarsusspor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00)
7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yapılacak. TÜRŞAD-Altekma, İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor-ONR Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank-Spor Toto ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor maçları yapılacak.
(Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Ordu/14.00/Ankara/15.00/Bursa/17.00)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası; Rize Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Göneysu maçlarıyla başlayacak.
(Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00)
9- Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.
(İstanbul/10.00)
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