Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek, Kurtulmuş ve Köver ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Sergi Açılışı'na katılacak, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenen Macar Müzikleri Dinletisi'ne iştirak edecek.
(TBMM/11.30/12.15/13.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, üniversitenin 2024-2025 akademik yıl açılış töreni ile 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması programına iştirak edecek.
(Erzurum/09.30/10.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis'te Valiliği ziyaret edecek, sağlık yöneticileri değerlendirme toplantısına katılacak, Prof. Dr. Alaettin Yavaşça Devlet Hastanesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
- Bakan Memişoğlu, Gaziantep'te Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehir Hastanesi ziyaretlerinde bulunacak, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği 15. Kongresi ile sağlık yöneticileri değerlendirme toplantısına katılacak.
(Kilis/09.30-11.30/Gaziantep/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaret edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'na ilişkin basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Aydın/11.00/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
- TCMB, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak.
(Frankfurt/15.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Zirvesi yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı başlayacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Töreni ile üniversitenin senato toplantısına katılacak.
(Konya/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, İtalya'nın Roma takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.
(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Berlin/20.30) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakasıyla tamamlanacak.
(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.