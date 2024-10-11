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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Sırbistan Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirecek Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

- Aleksandar Vucic ile anlaşmaların imza törenine katılıp ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'in vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenecek Uluslararası "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli" Forumu'na iştirak edecek.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı'na, Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayı'na ve Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıldönümü Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/10.00/11.00/Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAM YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gedik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Yalova'da Valiliği ziyaret edecek, Yalova Adalet Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30/Yalova/14.00/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir’de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin komutasındaki Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevinin, İtalya'ya devredilmesi törenine katılacak.

(Kosova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, esnaf, AK Parti İl Başkanlığı ve hastane ziyaretlerinde bulunacak.

- Bakan Memişoğlu, Ağrı Valiliği ziyareti ve il değerlendirme toplantısının ardından aile sağlığı merkezi, hastane ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Iğdır-Ağrı/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini, geçen yıla ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları bültenini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak.

(Samsun/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9. maçında Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası; Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası; Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş ve Zerenspor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ'ın ZRK Tivat ekibini ağırlayacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)



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