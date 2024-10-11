"Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
“BUNLARI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ”❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2024
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-43” operasyonlarında;
⚠️1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️7️⃣5️⃣2️⃣ Bin 2️⃣6️⃣1️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣3️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/5dJSbJ6JC0
Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.