Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, Stubb onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/15.00/17.00/17.15/17.45/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor
- TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
- Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, resepsiyon verecek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya gelecek.
(TBMM/15.00/14.00/19.30/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek "Akademik Vizyon ve Hedefler Buluşması" programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024-2025 Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda Finlandiya Tatarları Kitap Tanıtım Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin 70. Yıl Üst Düzey Töreni’ne katılacak.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı yapacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü olan Ulusal Gün kutlanacak.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.
(İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- RAMS Başakşehir'in rakibi Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son çalışmasına burada çıkacak.
(İstanbul/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında; B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Polonya'nın King Szczecin ekibiyle deplasmanda karşılaşacak, D Grubu'nda Galatasaray, Almanya'nın Rasta Vechta takımını ağırlayacak, H Grubu'nda ise Manisa Basket, İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olacak.
(Szczecin/19.30/İstanbul/20.00/Murcia/21.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda 2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Halkbank ile Arkas Spor arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.