Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını, Adliye ve Baroyu, esnafı, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesini, Sevgi Evi'ni ziyaret edecek, "Akademisyen Gözüyle Erzurum" programı, Kadın ve Gençlik Buluşması ile STK ve Teşkilat Buluşması'na katılacak.
(Erzurum/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başak-Özcan Halaç Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni'ne, Rabia-Recep Kuş Anaokulu açılışına, Kortej Yürüyüşü'ne, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Açılış Programı'na iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Buluşmaları programı ve Bozüyük İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Bilecik/09.30/10.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Söğütlü Camii'nin temel atma törenine iştirak edecek.
(Malatya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Buluşmaları Basın Toplantısı programına katılacak, esnafı ziyaret edecek, 26. Besni Eğitim Bayramı Programı Açılış Töreni'ne, Toplu Açılışlar Temel Atma Töreni'ne katılacak, Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Bayrak Töreni'nde bulunacak.
(Adıyaman/09.15-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yozgat ve Amasya'da valilik, esnaf, aile sağlığı merkezleri, hastane ziyaretlerinde bulunacak, il değerlendirme toplantılarına ve Amasya Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na iştirak edecek.
(Yozgat/Amasya/09.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mobilya Sektör Zirvesi'ne katılacak.
(Sakarya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık tesisini ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi gübre ve tohum dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi Tarladan Sofraya ve Mazot Lansmanı'na katılacak, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, AK Parti İl Başkanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.
(Gaziantep/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı mali aracı kuruluş istatistikleri ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Şed Kuşanma Töreni'ne katılacak, Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irad edecek, VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu'na iştirak edecek.
(Kırşehir/09.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'nun resmi açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısına, Lale Vakfı Müzesi'nde Da Vinci Sergisi'nin açılışına ve festivalin galasına katılacak, festival kapsamında açılan sergileri gezecek.
(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.
(Sivas/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig 7. hafta açılış maçında, Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.
(Iğdır/20.00) (Fotoğraflı)
3- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları İsviçre'de çekilecek. Galatasaray Petrol Ofisi'nin grubu ve rakipleri belli olacak.
(Nyon/14.00)
4- Türkiye Hentbol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel Ankara'da yapılacak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Eylül'e ertelenecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.