Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile görüşecek.
(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gülderen Mahallesi'ndeki toplu konut alanında incelemede bulunacak, basın açıklaması yapacak.
(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul AirShow 2024 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı Açılış Töreni ile Basın ve Teşkilat Buluşması'na katılacak. AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata'ya taziye ziyaretinde bulunacak Uraloğlu, Genç Viyadüğü'nde inceleme ve basın açıklaması yapacak, esnafı, Bingöl Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantıya katılacak ve gençlerle buluşacak.
(İstanbul/10.00/Bingöl/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği ABD'deki temasları devam edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"nın açılışına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Belçika'nın Union SG takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.
(Amsterdam/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, Spor Toto-Rize Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel Kurulu yapılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.