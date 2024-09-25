Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayrıresmi Toplantısı, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanlarının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak görüşmesine katılacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya gelecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.
(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı)
2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Union SG ekibini konuk edeceği maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yapacak, idmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, Belçika ekibi son idmanını burada yapacak.
(İstanbul/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
(Amsterdam/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.
(Prag/19.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımına konuk olacak, Beşiktaş Fibabanka ise Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak.
(Vilnius/19.00/İstanbul/20.00)
7- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Çağdaş Bodrumspor, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını ağırlayacak.
(Muğla/19.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasına, Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji müsabakasıyla devam edilecek.
(Muğla/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.