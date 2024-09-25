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Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile New York'ta bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü.

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