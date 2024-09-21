Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını, tarım ürünleri üretim tesisini ziyaret edecek ve elma hasadına katılacak, Ayrancı Divle köyü ve Organize Sanayi Bölgesi Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemeleri kapsamında tohum eleme paketleme tesisine ziyarette bulunacak.
(Karaman/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde ve açıklamalarda bulunacak, Teknosab Kavşağı'nda inceleme yapacak ve Valiliği ziyaret edecek.
(Bursa/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor ve MKE Ankaragücü-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/16.00/Diyarbakır/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta, 6 müsabakayla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta, 4 maçla başlayacak.
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarına (4 eleme grubu), Antalya'da 1. ve 3. turnuvaların finalleriyle devam edilecek. Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın finalinde Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak.
(Antalya/21.30) (Fotoğraflı)
6- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker maçlarıyla sürecek.
(Bursa/14.00/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'na, Yunanistan'da devam edilecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Arkas Spor, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac ekibiyle karşılaşacak.
(Selanik/17.00)
8- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Köyceğiz Belediyespor ise rövanş maçında Bosna Hersek'in RK Leotar takımına konuk olacak.
(Porec/19.00/Trebinje/21.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.
(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)
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