Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı ile iki ülke iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(Stockholm) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah’a yönelik Lübnan’a “önleyici saldırı” başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 7 branşta mücadele verecek.
(Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.
(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.