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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da "Yükseköğretim Kurulu ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katılıyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı ile iki ülke iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Stockholm) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah’a yönelik Lübnan’a “önleyici saldırı” başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 7 branşta mücadele verecek.

(Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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